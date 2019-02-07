Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs'ta bir plazanın 20. katından düşerek can verdi. Çet'in cinsel saldırıya maruz kaldığı ve plazadan atılarak öldürüldüğü belirtildi. Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dün ise ilk duruşma vardı. Aksu, "Şule, makam odasında yürümeye başladı. Peşinden gittim. Onu sarkık vaziyette gördüm. 'Ne yapıyorsun sen?' deyip tutmam bir oldu. Önce sol elimle tutmaya çalıştım başaramadım. Atlarken 'Ben gidiyorum' dedi ve başka bir şey söylemedi. Hiçbir suçu kabul etmiyorum. Ona dokunmadık bile" diye konuştu. Sanık Berk Akand ise "Üçümüz plazaya girdik. Alkol içip eğlendik. İçim geçmiş. Sonra, Çağatay uyandırdı. Şule camdan atladı gitti'' dedi. Mahkeme, tutukluluk haline karar vererek davayı 15 Mayıs 2019'a erteledi.
ÇAĞATAY AKSU
Berk Akand, Çağatay Aksu'nun olaydan sonra alkol şişelerini toplayıp bardakları yakadığını anlattı. Aksu'nun delilleri kararttığı anlaşıldı.
ÇAĞATAY AKSU
Berk Akand, Çağatay Aksu'nun olaydan sonra alkol şişelerini toplayıp bardakları yakadığını anlattı. Aksu'nun delilleri kararttığı anlaşıldı.
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