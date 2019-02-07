



Başrollerinde Barış Arduç ve Burcu Biricik gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kuzgun dizisi büyük bir merakla bekleniyor. Star TV'de başlayacak olan Kuzgun dizisi için henüz net bir tarih verilmedi. Kuzgun'un 1. Bölüm fragmanı ise yayınlandı ve izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı.

Büyük bir aşk hikayesini anlatan diziyle ilgili tüm bilgileri ve merak edilenleri derledik. İşte Kuzgun'un ilk bölüm fragmanı...



KUZGUN 1. BÖLÜM FRAGMANI