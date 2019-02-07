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  • 07.02.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 11:38

ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Yeni dizi daha başlamadan gündem olmayı başlardı. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Star TV ekranlarında izlenebilecek. İlk bölüm fragmanı yayınlanan Kuzgun’un ne zaman başlayacağı belli oldu mu?



Başrollerinde Barış Arduç ve Burcu Biricik gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kuzgun dizisi büyük bir merakla bekleniyor. Star TV'de başlayacak olan Kuzgun dizisi için henüz net bir tarih verilmedi. Kuzgun'un 1. Bölüm fragmanı ise yayınlandı ve izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı.

Büyük bir aşk hikayesini anlatan diziyle ilgili tüm bilgileri ve merak edilenleri derledik. İşte Kuzgun'un ilk bölüm fragmanı...

KUZGUN 1. BÖLÜM FRAGMANI

kalan karakter 1000

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