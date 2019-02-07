Hadi'nin bugün 11.30'da yapacağı Magazin yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Sinema gündemini yakından takip ediyorsan şıp diye bileceğin bir ipucuyla karşındayız sevgili hadici! 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duymaya başladığımız, 2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaşan ve geçtiğimiz hafta vizyona giren "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminde "Sarı Saruhan" karakterini canlandıran oyuncu kimdir?" denildi. İşte 7 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU 11.30 YARIŞMASI

Soru: Organize İşler 2 filminde Sarı Saruhan karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

Cevap: KIVANÇ TATLITUĞ

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ, mesleki yaşamına 2002 yılında modellikle başladı. 2005 yılında oyunculuk kariyerine "Gümüş" dizisinde canlandırdığı "Mehmet" karakteri ile giriş yaptı.

Rol aldığı "Gümüş" dizisi Ortadoğu'ya satılan ilk Türk dizisi oldu ve Kıvanç Tatlıtuğ; Kahire, Abu Dhabi, Muskat gibi birçok film festivaline "Onur Konuğu" olarak katıldı ve "Onur Ödülleri" aldı. 2005 yılından beri Ortadoğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'da en çok bilinen ve en popüler Türk Aktör oldu.

"Gümüş" dizisinin ardından sırasıyla; "Menekşe ile Halil" dizisinde "Halil", "Amerikalılar Karadeniz'de" filminde "Muzaffer", "Aşk-ı Memnu" dizisinde "Behlül", "Ezel" dizisinde konuk oyuncu olarak "Sekiz", "Kuzey Güney" dizisinde "Kuzey", "Kelebeğin Rüyası" filminde "Muzaffer Tayyip Uslu", "Kurt Seyit ve Şura" dizisinde "Kurt Seyit" ve 2016 yılında "Cesur ve Güzel" dizisinde "Cesur" karakterini canlandırarak devam etmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ son olarak 2018 Şubat ayında vizyona giren "Hadi Be Oğlum" filminde "Ali" karakterini canlandırmıştır.

Bu zamana kadar 36. Altın Kelebek Ödülleri (2009), 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri (2012), 39. Altın Kelebek Ödülleri (2012), 18. Altın Objektif Ödülleri (2012) ve 46. Siyad Ödülleri (2014)'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. 2017 yılında 44.Altın Kelebek Ödülleri'nde ise "Kendi Mucizesini Yaratanlar" ödülünü kazandı. Kıvanç Tatlıtuğ ayrıca pek çok üniversite, eğitim ve kamu kurumları tarafından da "En iyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür.

Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Ocak 2019'da vizyona girecek olan "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminde "Saruhan" karakterini canlandırmaktadır.

Kıvanç Tatlıtuğ, UNICEF'in tüm dünyadaki en genç "İyi Niyet Elçisi"dir. Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Kadir Adalı karakterine hayat veriyor.