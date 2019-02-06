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Palu ailesi hakkında iddianame tamam

İddianame tamam
Kocaeli Körfez'de 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hava Palu ve çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve damatları gözaltına alındı. Palu ailesi adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında bütün aile fertleri tutuklandı. Damat olarak bilinen Tuncer Ustael hakkında, "Tasarlayarak ve canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek suçlarından iddianame hazırlandı. 'ı öldürdüğü öne sürülen Tuncer Ustael'in, Meryem Tanhal'ın oğlu R.T.T., kendi oğlu E.S.U. ile kızı Z.U.'ya yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma Körfez 'nca sürdürülüyor. Meryem Tanhal'ın kızı Melike Tanhal'ın ölümü ile ilgili alınan ifadeler ise Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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