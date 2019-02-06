Kocaeli Körfez'de 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hava Palu ve Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve damatları Tuncer Ustael gözaltına alındı. Palu ailesi adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında bütün aile fertleri tutuklandı. Damat olarak bilinen Tuncer Ustael hakkında, "Tasarlayarak ve canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek suçlarından iddianame hazırlandı. Meryem Tanhal'ı öldürdüğü öne sürülen Tuncer Ustael'in, Meryem Tanhal'ın oğlu R.T.T., kendi oğlu E.S.U. ile kızı Z.U.'ya yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor. Meryem Tanhal'ın kızı Melike Tanhal'ın ölümü ile ilgili alınan ifadeler ise Sakarya Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
- Yaşam
- 06.02.2019
- Gazete
Palu ailesi hakkında iddianame tamam
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