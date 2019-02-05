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  • 05.02.2019 21:04
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 21:08

Ekmeğin içinden çıkan cisim şoke etti

'da marketten aldığı ekmekten 10 santimlik kablo çıkan , ilgili tüm mercilere giderek şikayette bulundu. Özdemir evinde baktığı torununun ekmeğe çok düşkün olduğunu belirterek, "Torunum bu kabloyu yutabilir ya da gözüne zarar verebilirdi. Bu işin peşini asla bırakmayacağım" dedi.



Antalya'da akşam yemeği için zincir marketin şubesinden alışveriş yapan gayrimenkul danışmanı Öznur Özdemir, 2 de ekmek aldı. Akşam yemeğinde ekmeği bölen Özdemir, şok yaşadı. Ekmeğin içinde yaklaşık 10 santimlik elektrik kablosunu gören Özdemir, kablolu ekmeğin fotoğrafını çekti.

Özdemir bugün Tüketiciler Birliği Antalya Şubesi'ne giderek üretimi yapan ilgili firmadan şikayetçi oldu. Özdemir ayrıca, Şube Başkanı Neşet Gündüz'ün yönlendirmesiyle Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne de giderek rapor tutulmasını sağladı.

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