Onu uyarmıştım

Türkiye, burun ameliyatı sonrası hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Leyla Sönmez'e ağladı. Adana'da eşi Hasan Karabulut'u öldürmekten hapis cezasına çarptırıldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Çilem Doğan'ın Leyla ile arkadaş olduğu ortaya çıktı. Daha önce aynı doktora burun ameliyatı olan Çilem, arkadaşını uyardığını anlattı. "Ona iyileşme sürecinden bahsetmiştim. Bana nefes alamadığını söylemişti" dedi.
Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla'nın ölümü, herkesi üzdü.
Çilem Doğan
Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla'nın ölümü, herkesi üzdü.
Çilem Doğan
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