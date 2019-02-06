Bugünkü
Takvim

Onu uyarmıştım

Leyla’nın arkadaşı : için ona bekle demiştim.

Onu uyarmıştım
Türkiye, burun ı sonrası hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Leyla Sönmez'e ağladı. 'da eşi Hasan Karabulut'u öldürmekten hapis cezasına çarptırıldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan 'ın Leyla ile arkadaş olduğu ortaya çıktı. Daha önce aynı doktora burun ameliyatı olan Çilem, arkadaşını uyardığını anlattı. "Ona iyileşme sürecinden bahsetmiştim. Bana nefes alamadığını söylemişti" dedi.




Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla'nın ölümü, herkesi üzdü.



Çilem Doğan

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriOnu uyarmıştım
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri