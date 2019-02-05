Uludağ'da korku

Türkiye'de kar turizmi denilince akla ilk gelen Uludağ'da dün büyük bir korku yaşandı. Uludağ 1. Bölge'de bir binanın çatısından düşen karlar nedeniyle çok sayıda vatandaş kar altında kaldı. Olay anında o bölgede olan gazeteci Süleyman Selim Akyüz, dehşet anlarını anlatırken, "Oteller bölgesindeyiz. Burada PTT binası var, onun metal çatısında biriken karlar önce iki genç kızın üzerine düştü.
Biz tesadüfen olay yerindeydik. Tonlarca kar düştü diyebiliriz. Onları kurtarmaya çalışırken; çatının hemen yanındaki bölümün üzerindeki karlar da kurtarmaya çalışanların üzerine düştü. Vatandaşları susturduk, ses gelip gelmediğini kontrol ettik. Bir kişiyi de karın altından ses duyarak kurtarabildik" dedi. Bursa Valsi Yakup Canbolat ise şöyle konuştu: AFAD ve jandarma arama kurtarma ekiplerince 6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı. Genel sağlık durumları iyi. Kar altında kalma durumu ihtimaline karşı çalışmalar sürüyor.
Biz tesadüfen olay yerindeydik. Tonlarca kar düştü diyebiliriz. Onları kurtarmaya çalışırken; çatının hemen yanındaki bölümün üzerindeki karlar da kurtarmaya çalışanların üzerine düştü. Vatandaşları susturduk, ses gelip gelmediğini kontrol ettik. Bir kişiyi de karın altından ses duyarak kurtarabildik" dedi. Bursa Valsi Yakup Canbolat ise şöyle konuştu: AFAD ve jandarma arama kurtarma ekiplerince 6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı. Genel sağlık durumları iyi. Kar altında kalma durumu ihtimaline karşı çalışmalar sürüyor.
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