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'da korku | Vatandaşlar kar altında kaldı...

Kış inin merkezi ’da can pazarı. Birinci bölgedeki çatıdan düşen kar altında 6 kişi kaldı. Yaralı olarak kurtarılanlar, hastaneye kaldırıldı...

Uludağ'da korku
Türkiye'de kar i denilince akla ilk gelen 'da dün büyük bir korku yaşandı. Uludağ 1. Bölge'de bir binanın çatısından düşen karlar nedeniyle çok sayıda vatandaş kar altında kaldı. Olay anında o bölgede olan gazeteci Süleyman Selim Akyüz, dehşet anlarını anlatırken, "Oteller bölgesindeyiz. Burada PTT binası var, onun metal çatısında biriken karlar önce iki genç kızın üzerine düştü.



Biz tesadüfen olay yerindeydik. Tonlarca kar düştü diyebiliriz. Onları kurtarmaya çalışırken; çatının hemen yanındaki bölümün üzerindeki karlar da kurtarmaya çalışanların üzerine düştü. Vatandaşları susturduk, ses gelip gelmediğini kontrol ettik. Bir kişiyi de karın altından ses duyarak kurtarabildik" dedi. Valsi Yakup Canbolat ise şöyle konuştu: ve jandarma arama kurtarma ekiplerince 6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı. Genel sağlık durumları iyi. Kar altında kalma durumu ihtimaline karşı çalışmalar sürüyor.

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