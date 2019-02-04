Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere, yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor İç ve doğu kesimler ile Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



