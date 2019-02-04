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'den son dakika ve fırtına uyarısı! 'da nasıl olacak? (5 Şubat 2019)

'den son dakika na dair bilgiler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bugünlerde ve fırtına uyarısı yapıldı. Marmara'nın güneyi, Ege ve ile ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bir çok kişi internet üzerinden "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Peki, bugün 'da ve tüm yurtta hava nasıl olacak? İşte il il tüm Türkiye'de hava durumu raporları ve detaylar...

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere, yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor İç ve doğu kesimler ile Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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