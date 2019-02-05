Antalya'nın Kemer İlçesi'nde 24 Ocak'ta hortum felaketi yaşandı. Her yeri yıkıp geçen hortum, bir otomobili de Ağva Deresi'ne fırlattı. Araçta bulunan Kader Buse Acar (20) suya kapıldı, annesi ise son anda kurtarıldı. 13 gün geçmesine rağmen Buse'ye hala ulaşılamadı. Baba Ahmet Acar, ilk günden itibaren kızının kaybolduğu Ağva Deresi'nin başından ayrılmadı. Kızını arayan ekiplerden gelecek haberi bekleyen baba Acar, kızının 18 Ocak'ta 20. yaş gününü kutladığını açıkladı.
KÜNYE SİNYALİ
Acılı baba, doğum gününde kızına altın künye hediye ettiğini anlattı. Olay günü Buse'nin babasının hediye ettiği altın künyeyi taktığı ortaya çıktı. Bu bilgi umutları arttırdı. Günlerdir denizde ve derede arama çalışmaları yapan kurtarma ekipleri, dedektörlerden alınacak sinyale yoğunlaştı. Ümit Aygül ve Celal Arslan, yeraltı görüntüleme cihazıyla gönüllü olarak arama çalışmalarına katıldı. Arslan, ellerindeki dedektör cihazlarla Buse'nin kolundaki altın künyeye odaklandıklarını açıkladı. Arslan, tespit ettikleri noktaları resmi makamlarla paylaştıklarını anlattı. Kader Buse Acar ve annesi Ayla Acar'ın bulunduğu otomobilin dereye düştüğü noktada Buse'nin çantasına, bir küpesine ve şarj cihazına ulaşılmıştı.
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KÜNYE SİNYALİ
Acılı baba, doğum gününde kızına altın künye hediye ettiğini anlattı. Olay günü Buse'nin babasının hediye ettiği altın künyeyi taktığı ortaya çıktı. Bu bilgi umutları arttırdı. Günlerdir denizde ve derede arama çalışmaları yapan kurtarma ekipleri, dedektörlerden alınacak sinyale yoğunlaştı. Ümit Aygül ve Celal Arslan, yeraltı görüntüleme cihazıyla gönüllü olarak arama çalışmalarına katıldı. Arslan, ellerindeki dedektör cihazlarla Buse'nin kolundaki altın künyeye odaklandıklarını açıkladı. Arslan, tespit ettikleri noktaları resmi makamlarla paylaştıklarını anlattı. Kader Buse Acar ve annesi Ayla Acar'ın bulunduğu otomobilin dereye düştüğü noktada Buse'nin çantasına, bir küpesine ve şarj cihazına ulaşılmıştı.
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