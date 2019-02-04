SPOR Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe, ünlü profesör Canan Karatay'ın da diline düştü... İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir TV programında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a seslendi. Sporda beslenmenin çok önemli olduğunu belirten Karatay, şunları söyledi:
"İLK YARI VOLKAN RAHAT"
"Sporda, atletlerde beslenme çok önemli. Futbolcuları makarnayla beslemesinler. Karbonhidratla sporcu beslenmez. Çocuklar iyi oynuyorlar, gençler, hırslılar ama maçtan önce karbonhidratla beslendikleri için karbonhidratın verdiği enerji 45 dakika gidiyor. İkinci yarıda enerji kalmıyor. Birinci yarıda Volkan rahat, enerjisini sarf etmemiş oluyor. Biz, eşimle maçı seyrederken uzatmalar bitinceye kadar birbirimizi tutarız.
"MANDA YOĞURDU ÖNEMLİ"
Ben Ersun Yanal'a dedim ki; 'Her gün bir kuzu kesin. Bu çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini.' Koskoca Fenerbahçe bir kuzu yediremiyor mu futbolcularına... Bulgur yiyebilirler ama yağıyla beraber kuzu da yesinler. Tam yağlı manda yoğurdu da çok önemli..." diyerek sözlerini sonlandırdı.
"YUMURTA BEYNİ ÇALIŞTIRIR"
Karatay, "Lefter der ki; 'Karbonhidrat sporcunun zehridir' alıp hayatını okusunlar... Yumurta sarısıyla yenilecek, atletler sarısını çıkartıyorlar. Sarının içindeki kolin çok önemlidir, beyni çalıştırıyor. Sporcunun beyninin de çalışması lazım. Yumurtanın beyazında bulunan aminoasitler çok önemli..." dedi.
YANAL TEŞEKKÜR ETTİ
İddialara göre Ersun Yanal, Canan Karatay'a teşekkür etti. Önerilerini dikkate alacaklarını bildirdi.
"İLK YARI VOLKAN RAHAT"
"Sporda, atletlerde beslenme çok önemli. Futbolcuları makarnayla beslemesinler. Karbonhidratla sporcu beslenmez. Çocuklar iyi oynuyorlar, gençler, hırslılar ama maçtan önce karbonhidratla beslendikleri için karbonhidratın verdiği enerji 45 dakika gidiyor. İkinci yarıda enerji kalmıyor. Birinci yarıda Volkan rahat, enerjisini sarf etmemiş oluyor. Biz, eşimle maçı seyrederken uzatmalar bitinceye kadar birbirimizi tutarız.
"MANDA YOĞURDU ÖNEMLİ"
Ben Ersun Yanal'a dedim ki; 'Her gün bir kuzu kesin. Bu çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini.' Koskoca Fenerbahçe bir kuzu yediremiyor mu futbolcularına... Bulgur yiyebilirler ama yağıyla beraber kuzu da yesinler. Tam yağlı manda yoğurdu da çok önemli..." diyerek sözlerini sonlandırdı.
"YUMURTA BEYNİ ÇALIŞTIRIR"
Karatay, "Lefter der ki; 'Karbonhidrat sporcunun zehridir' alıp hayatını okusunlar... Yumurta sarısıyla yenilecek, atletler sarısını çıkartıyorlar. Sarının içindeki kolin çok önemlidir, beyni çalıştırıyor. Sporcunun beyninin de çalışması lazım. Yumurtanın beyazında bulunan aminoasitler çok önemli..." dedi.
YANAL TEŞEKKÜR ETTİ
İddialara göre Ersun Yanal, Canan Karatay'a teşekkür etti. Önerilerini dikkate alacaklarını bildirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.