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'ın annesi kızının kaybolduğu yere koştu

’daki hortum Buse’yi yuttu. dün kızının kaybolduğu yere koştu. Aracının içinde arama faaliyetlerini izlemeye koyuldu.

'Ana'talya
'daki hortum felaketi, Acar ailesinin yüreğini yaktı. 'taki hortumda dereye sürüklenen Kader (20) hala bulunamadı. Anne ise felaketten yaralı kurtulup tedavi altına alındı. Acılı kadın hastaneden çıkar çıkmaz soluğu kızının kaybolduğu Çamyuva Sahili'nde aldı.



Henüz tam olarak iyileşmediği için boynunda boyunluk bulunan anne, çalışmaları eşi ile birlikte aracın içinden izlemeye başladı. Araçtan inmeyen annenin endişeli bekleyişi yüzüne yansıdı.



Ayla Acar ile kızı Buse, 24 Ocak'ta Kemer'de hortuma yakalandı. Hortum, annenin kullandığı aracı dereye fırlattı. Buse kaybolurken, annesi yaralı kurtarıldı. Baba Ahmet Acar'ın "Buse'mi sağ salim geri ver " çığlığı, yürekleri dağladı.


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