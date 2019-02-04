Antalya'daki hortum felaketi, Acar ailesinin yüreğini yaktı. 24 Ocak'taki hortumda dereye sürüklenen Kader Buse Acar (20) hala bulunamadı. Anne Ayla Acar ise felaketten yaralı kurtulup tedavi altına alındı. Acılı kadın hastaneden çıkar çıkmaz soluğu kızının kaybolduğu Çamyuva Sahili'nde aldı.
Henüz tam olarak iyileşmediği için boynunda boyunluk bulunan anne, çalışmaları eşi Ahmet Acar ile birlikte aracın içinden izlemeye başladı. Araçtan inmeyen annenin endişeli bekleyişi yüzüne yansıdı.
Ayla Acar ile kızı Buse, 24 Ocak'ta Kemer'de hortuma yakalandı. Hortum, annenin kullandığı aracı dereye fırlattı. Buse kaybolurken, annesi yaralı kurtarıldı. Baba Ahmet Acar'ın "Buse'mi sağ salim geri ver Akdeniz" çığlığı, yürekleri dağladı.
Henüz tam olarak iyileşmediği için boynunda boyunluk bulunan anne, çalışmaları eşi Ahmet Acar ile birlikte aracın içinden izlemeye başladı. Araçtan inmeyen annenin endişeli bekleyişi yüzüne yansıdı.
Ayla Acar ile kızı Buse, 24 Ocak'ta Kemer'de hortuma yakalandı. Hortum, annenin kullandığı aracı dereye fırlattı. Buse kaybolurken, annesi yaralı kurtarıldı. Baba Ahmet Acar'ın "Buse'mi sağ salim geri ver Akdeniz" çığlığı, yürekleri dağladı.
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