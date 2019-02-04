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  • 04.02.2019 19:29
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 19:30

Gökyüzünden tespit edildi!

’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde, kural ihlali yapan 6 sürücüye ceza kesildi.

Gökyüzünden tespit edildi! Ceza yağdı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, - Uludağ karayolunda kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek için helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında, kural ihlali yapan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı. Jandarmadan yapılan açıklamada denetimlerin süreceği belirtildi.

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