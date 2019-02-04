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  • 04.02.2019 20:48
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 20:50

'da dehşeti! Bir anda fırladı...

’ın Kahta ilçesinde bahçe kapısı açılınca sokağa fırlayan sokakta yürüyen öğrenciye saldırdı. Mahallelinin güçlükle kurtardığı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bir anda fırladı... Pitbull dehşeti

Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi 4021 Nolu Sokakta meydana geldi. Umut Güllü'ye ait eve gelen kadınlar bahçe kapısı kapalı olunca, kapıyı iterek içeri girmek istedi. Kapıyı açan kadınlar bahçeye girmek istediği esnada bahçede bulunan 2 pitbull cinsi köpek havlayarak kadınların üzerine geldi.

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