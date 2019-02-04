Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi 4021 Nolu Sokakta meydana geldi. Umut Güllü'ye ait eve gelen kadınlar bahçe kapısı kapalı olunca, kapıyı iterek içeri girmek istedi. Kapıyı açan kadınlar bahçeye girmek istediği esnada bahçede bulunan 2 pitbull cinsi köpek havlayarak kadınların üzerine geldi.
Adıyaman'da Pitbull dehşeti! Bir anda fırladı...
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bahçe kapısı açılınca sokağa fırlayan pitbull sokakta yürüyen öğrenciye saldırdı. Mahallelinin güçlükle kurtardığı çocuk hastaneye kaldırıldı.
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