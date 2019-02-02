Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü taştı. İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve içinde taşıdığı 12 farklı mineral nedeniyle Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları'nda bulunan çamur banyoları, kaplıca havuzları ve tesisler yağışlarla oluşan lodos nedeniyle sular altında kaldı.