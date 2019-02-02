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  • 02.02.2019 17:40
  • Son Güncelleme: 02.02.2019 17:51

taştı... Kaplıcalar, tesisler sular altında kaldı

'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen taştı. Gölü kenarında bulunan yürüyüş yolu ve bazı işletmelere ait masa sandalyeler de su altında kaldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü taştı. İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve içinde taşıdığı 12 farklı mineral nedeniyle Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları'nda bulunan çamur banyoları, kaplıca havuzları ve tesisler yağışlarla oluşan lodos nedeniyle sular altında kaldı.

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