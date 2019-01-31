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  • 31.01.2019 22:55
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 23:31

'nin minarelerinin külahları yerleştirildi! O anlar havadan görüntülendi

Yapımı bittiğinde 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği ’nin minareleri tamamlanıyor. Minarelerin külahları vinçle yerleştirildi, o anlar havadan görüntülendi.

Taksim Camii'nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait arazide 17 Şubat 2017 tarihinde başlanmıştı.

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