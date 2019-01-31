Taksim Camii'nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait arazide 17 Şubat 2017 tarihinde başlanmıştı.
Taksim Camii'nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait arazide 17 Şubat 2017 tarihinde başlanmıştı.
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