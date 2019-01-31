Antalya'da can alan hortum Mersin'de de etkiledi. Denizden geldiği görülen ve tarım arazilerinde büyük zarara yol açan hortum nedeni ile ağaçlar devrildi, muz ve çilek seralarında büyük maddi hasar meydana geldi.
Antalya'da can alan hortum Mersin'de de etkiledi. Denizden geldiği görülen ve tarım arazilerinde büyük zarara yol açan hortum nedeni ile ağaçlar devrildi, muz ve çilek seralarında büyük maddi hasar meydana geldi.
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