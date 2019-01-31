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  • 31.01.2019 19:48
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 20:06

'deki nin bilançosu belli oldu

'in Erdemli ilçesinde yaşanan 5 dakikalık nin lerine verdiği hasarın yaklaşık 9 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

Antalya'da can alan hortum Mersin'de de etkiledi. Denizden geldiği görülen ve tarım arazilerinde büyük zarara yol açan hortum nedeni ile ağaçlar devrildi, muz ve çilek seralarında büyük maddi hasar meydana geldi.

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