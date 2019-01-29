Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Gün içerisinde Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyuran Meteoroloji, son olarak vatandaşları sağanak yağış ve hortum riskine karşı uyardı. İşte Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu tahminleri...

YENİ BİR ILIK VE YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

Türkiye'nin 30 Ocak 2019 Çarşamba günü Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine gireceği bildirildi. Yurdun güney ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Güney Ege ile Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin) yerel olarak kuvvetli (40-80 kg/m2) olması beklendiği açıklandı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

31 Ocak Perşembe günü yağışlı sistemin yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde etki alanını genişletmesi ve yağışların Ege kıyıları ile Akdeniz bölgesi kıyı kesimlerinde (İzmir, Manisa, Balıkesir'in batı kıyıları, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana) çok kuvvetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz'de rüzgarın, Çarşamba ve Perşembe günleri güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yağış anında kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN HORTUM UYARISI

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinden yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

"Çarşamba ve Perşembe günleri Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar ile birlikte Muğla, Antalya ve Mersin illerimizin kıyı bandında deniz üzerinde hortum oluşma riski ile yerel dolu yağışı ihtimali de bulunmaktadır.

Vatandaşlarımız ve ilgililerin meydana gelmesi muhtemel kuvvetli meteorolojik olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları can ve mal emniyeti açısından önem arz etmektedir.

Bu sistemin Cuma günü yurdun büyük bölümünde, Cumartesi günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor. Hafta sonu ile önümüzdeki hafta başı yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının, Orta Akdeniz'den gelen ılık hava akımlarının etkisi ile yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor."

HATAY'DA FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'da 30 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar merkez ve batı ilçelerinde doğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.