Üç Aylar 2019 yılında ne zaman?

Üç Aylar yaklaşıyor. Manevi huzur dolu Üç Aylar'da Müslüman alemi bolca dua ve tövbe edecek. Peki 2019 yılında Üç Aylar hangi tarihte idrak edilecek? Hangi ibadetlerin tam olarak yapılması ve yerine getirilmesi gerekir?Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 takvimini yayınlandı. Buna göre Üç Aylar'ın başlangıç tarihi 8 Mart olarak görülüyor. Üç Aylar'ın ilki Recep ayı 8 Mart Cuma günü başlayacak. Ardından Şaban ayı 6 Nisan'da, Ramazan ayı ise 6 Mayıs'ta başlayacak. İçinde üç önemli kandil barındırır. Regaib Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili'dir. İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi'de vardır.Mübarek Üç Aylar dua ve tövbe ayıdır. Hatalarından tövbe eden kullar Allah'a yakarışlarda bulunur. Dua eder ibadetlerini yerine getirir. Allah'ın rahmetinin yağdığı aylardır. Kur'an-ı Kerim okunmalı, başkaları okuyorsa da dinlenmelidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) için salât ve selâmlar getirilmelidir. Tefekkürde bulunmak gerekir. Kederi bir kenara bırakıp küs olunan kişiler varsa da onlarla barışılmalıdır. Aynı şekilde üzerinde hakkı olanlardan helallik istenmeli, hal ve hatırları sorulmalıdır. Dünyadaki son günmüş gibi gönülden tövbe edilmelidir. Yardıma muhtaç olan yaşlı, fakir, engelli olanlara maddi ve manevi destek eli uzatılmalıdır. Vefat edenler unutulmamalı kabir ziyareti gerçekleştirilmelidir.