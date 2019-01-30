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Kim korkar dan! İşte mutlu menopoz dönemi için yapılması gerekenler...

u ‘mutlu’ atlatmanın yolu, doğru beslenme alışkanlıklarından geçiyor. , önlenemeyen bu süreci sağlıklı atlatmak için elma, rezene, kereviz ve maydanoz yenilmesini öneriyor.



Ani ateş basmaları, aşırı terleme, regl düzensizlikleri ve çarpıntı... Tüm bu şikayetlere neden olan menopoz, 45-55 yaş arasındaki kadınlarda görülüyor. Uzmanlar, mutlu menopoz dönemi için yapılması gerekenleri açıklıyor...

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