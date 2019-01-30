Ani ateş basmaları, aşırı terleme, regl düzensizlikleri ve çarpıntı... Tüm bu şikayetlere neden olan menopoz, 45-55 yaş arasındaki kadınlarda görülüyor. Uzmanlar, mutlu menopoz dönemi için yapılması gerekenleri açıklıyor...
- Yaşam
- 30.01.2019
- Gazete
Kim korkar menopozdan! İşte mutlu menopoz dönemi için yapılması gerekenler...
Menopozu ‘mutlu’ atlatmanın yolu, doğru beslenme alışkanlıklarından geçiyor. Uzmanlar, önlenemeyen bu süreci sağlıklı atlatmak için elma, rezene, kereviz ve maydanoz yenilmesini öneriyor.
Ani ateş basmaları, aşırı terleme, regl düzensizlikleri ve çarpıntı... Tüm bu şikayetlere neden olan menopoz, 45-55 yaş arasındaki kadınlarda görülüyor. Uzmanlar, mutlu menopoz dönemi için yapılması gerekenleri açıklıyor...
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