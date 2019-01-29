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, yapım şirketine 12 bin lira tazminat ödeyecek...

Deniz durulmadı
Oyuncu , 2016'da 'deki '' dizisi ile sözleşme imzaladı. Ancak ağır çalışma koşullarına katlanamayıp sözleşmeyi tek taraflı fes ettiğini açıkladı. Ardından başka bir kanalda yayınlanan 'Rüzgârın Kalbi' dizisinde oynamaya başladı. Sevda Kuşun Kanadında dizisinin yapımcısı, oyuncu hakkında tazminat davası açtı. Mahkeme, Baysal'ın 112 bin 545 lira tazminat ödemesinde karar kıldı. Gerekçeli kararı açıkladı: Oyuncu yapımcıyı borç altında bırakıp sözleşmeyi feshedemez.

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