Oyuncu Deniz Baysal, 2016'da TRT'deki 'Sevda Kuşun Kanadında' dizisi ile sözleşme imzaladı. Ancak ağır çalışma koşullarına katlanamayıp sözleşmeyi tek taraflı fes ettiğini açıkladı. Ardından başka bir kanalda yayınlanan 'Rüzgârın Kalbi' dizisinde oynamaya başladı. Sevda Kuşun Kanadında dizisinin yapımcısı, oyuncu hakkında tazminat davası açtı. Mahkeme, Baysal'ın 112 bin 545 lira tazminat ödemesinde karar kıldı. Gerekçeli kararı açıkladı: Oyuncu yapımcıyı borç altında bırakıp sözleşmeyi feshedemez.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
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