Babam gelecek!

Diyarbakır'da haziran 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Konyalı Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Selçuk Özer'in kızı Ayşegül Özer, baba hasretini onun fotoğrafıyla konuşarak gideriyor. Annesi Huriye Özer ile birlikte yaşayan 4 yaşındaki şehit kızı Ayşegül Özer, evlerinin salonunda asılı olan babasının afişine sarılıp sık sık onunla konuşuyor.
Huriye Özer, "Onu öyle görünce ben de elime telefonu alıp videosunu çektim. Babasına ne zaman geleceğini soruyordu. Onu çok özlediğini söylüyordu. Biz onu çok özlüyoruz. Kızım Ayşegül hala ne olduğunun bilincinde olmadığı için hiçbir şeyin farkında değil. 'Anne babam ne zaman gelecek?' diye soruyor ama ben hiçbir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.
Huriye Özer, "Onu öyle görünce ben de elime telefonu alıp videosunu çektim. Babasına ne zaman geleceğini soruyordu. Onu çok özlediğini söylüyordu. Biz onu çok özlüyoruz. Kızım Ayşegül hala ne olduğunun bilincinde olmadığı için hiçbir şeyin farkında değil. 'Anne babam ne zaman gelecek?' diye soruyor ama ben hiçbir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.
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