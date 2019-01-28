Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, araştırmalarıyla tıpta çığır açtı. Ezberleri bozup, hastalıkların doğru beslenerek tedavi edilebileceğini anlattı. Sadece bitkisel beslenerek meme kanserinin önlenebileceğini açıkladı. TAKVİM okuyucularıyla şu bilgileri paylaştı: Tüm dünyada kadınların korktuğu hastalıkların başında hiç şüphesiz meme kanseri geliyor. Bilinenin aksine meme kanseri, bir gecede oluşmuyor. Memede fark edilen kitle, yıllarca orda durmuş ve atak yapmak için bağışıklığın zayıflamasını beklemiş olabiliyor.
SAĞLIKLI BESLENMELİ
Ürkütücü gerçek şu ki doktorların 'erken teşhis' dediği şey aslında geç teşhis. Çünkü kanser, fark edilmeden yayılmaya başlıyor. Bazı meme kanserleri anne karnında henüz bir bebekken bile başlayabilir. Bu nedenle kanserle baş edebilmek ve tehlikeli boyuta gelmesini engellemek için doğru beslenmek ve sağlıklı bir yaşam tarzını seçmek gerekiyor. Tüketilen besinler, tümörlerin yayılmasını engeller. Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü'ndeki araştırmaya göre sigara içmemek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve sebze, meyve, tahıl ve bakliyat tüketmek meme kanserinden korur. Sadece bitkisel beslenmek meme kanseri riskini yüzde 62 oranında azaltır. Kalp hastalığı ve kanser riski, benzer oranda artış gösterir. Kanser hücreleri yüksek kolesterolden beslenir. Bir kadının kötü kolesterolü ne kadar yüksekse, kansere yakalanma riski de o kadar artar. Bunun için de kolesterol seviyelerinin dengelenmesi şarttır.
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