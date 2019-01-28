Beslenme Uzmanıaraştırmalarıyla tıpta çığır açtı. Ezberleri bozup, hastalıkların doğru beslenerek tedavi edilebileceğini anlattı. Sadece bitkisel beslenerek meme kanserinin önlenebileceğini açıkladı.okuyucularıyla şu bilgileri paylaştı: Tüm dünyada kadınların korktuğu hastalıkların başında hiç şüphesizgeliyor. Bilinenin aksine meme kanseri, bir gecede oluşmuyor. Memede fark edilen kitle, yıllarca orda durmuş ve atak yapmak için bağışıklığın zayıflamasını beklemiş olabiliyor.Ürkütücü gerçek şu ki doktorlarındediği şey aslında geç teşhis. Çünkü kanser, fark edilmeden yayılmaya başlıyor. Bazı meme kanserleri anne karnında henüz bir bebekken bile başlayabilir. Bu nedenlebaş edebilmek ve tehlikeli boyuta gelmesini engellemek için doğru beslenmek ve sağlıklı bir yaşam tarzını seçmek gerekiyor. Tüketilen besinler, tümörlerin yayılmasını engeller. Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü'ndeki araştırmaya göre sigara içmemek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve sebze, meyve, tahıl ve bakliyat tüketmek meme kanserinden korur. Sadece bitkisel beslenmek meme kanseri riskiniazaltır. Kalp hastalığı ve kanser riski, benzer oranda artış gösterir. Kanser hücreleribeslenir. Bir kadının kötü kolesterolü ne kadar yüksekse, kansere yakalanma riski de o kadar artar. Bunun için dedengelenmesi şarttır.