Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi, hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise 20.30'da takipçileriyle buluşuyor. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "İpucu sorusu Niagara'nın dökülmesi gibi gümbür gümbür gelsin o halde! Dünya'nın tek parça halindeki en büyük şelalesi Niagara, hangi iki ülke arasındadır?" denildi. İşte 28 Ocak Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (28 OCAK 2019)

Soru: Niagara, hangi iki ülke arasındadır?

Cevap: ABD İLE KANADA

Niagara Şelaleleri Kuzey Amerika'nın doğusunda, ABD ile Kanada sınırı arasında, Niagara Nehri'nin üzerinde bulunur. 3 büyük şelaleden oluşur. Horseshoe (Atnalı Şelalesi) bunların en büyükleridir. American Falls ve Bridal Veils Fall diğer iki küçük şelalelerdir.