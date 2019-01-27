Suriye'de 2012'de başlayan savaş, milyonlarca Suriyeli gibi Halep'teki tarihi Medine Kapalı Çarşı esnafını da yerinden etti. Çarşı esnafından Abdullah Sabha ve Dania Almouine de Suriye'deki yıkılan hayatlarını geride bırakarak ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Uzun yıllar görüşemeyen iki eski komşu, mimarisi ve geleneği ile Medine Kapalı Çarşı'ya benzeyen İstanbul'daki Kapalı Çarşı'nın farklı sokaklarında, farklı zamanlarda birbirinden habersiz işyeri açtı. İkilinin, yolları tekrardan kesişti. Savaşın yıktığı umutlarını bugün birbirlerine destek olarak yeniden yeşertiyor. Sabha, "Dükkanımı açtım. Bir kadın gördüm Dania'ya çok benziyordu. Yaklaştım ve o Dania'ydı. İkimiz de inanamadık" dedi. Almouine ise "Her insan, her zaman, her yerde, isterse sıfırdan başlayabilir" diye konuştu.
- Yaşam
- 27.01.2019
- Gazete
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