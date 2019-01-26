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  • 27.01.2019 06:51
  • Son Güncelleme: 27.01.2019 07:39

Başkent’te katliam gibi ! Aynı araçta bulunan 6 kişi öldü

'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik sında aynı araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

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