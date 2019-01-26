Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah saat 06.15'de yerin 11.4 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Manisa merkez ve çevre illerde hissedildi. Öte yandan 25 Ocak Cuma günü İzmir'in Menemen ilçesinde ise 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İZMİR'DE 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM

İzmir'in Menemen ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 06.16'da yerin 4.7 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.