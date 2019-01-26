Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, hastalıklardan 'ölmemenin' sırrını araştırdı. Yalnızca bitkisel beslenerek diyabetten kansere kadar tüm hastalıkların iyileşebileceğini açıkladı. Araştırmaları ile tıpta çığır açan, kitapları tüm dünyada milyonlar satan Dr. Greger, dünyada yediden yetmişe herkesi tehdit eden diyabetin tedavisini anlattı... Diyabet, tıp dünyasında '21. yüzyılın vebası' olarak adlandırılır. Kanınızdaki şeker seviyelerinin yükselmesiyle ortaya çıkan bu hastalık, hayatı ciddi oranda tehdit eder. Kanda fazla miktarda biriken şeker, vücuda yayılır. Zamanla bu fazladan şeker, vücuttaki kan damarlarını tahrip eder. Diyabetten körlüğe, böbrek yetmezliğinden kalp hastalıklarına ve inmeye yol açar. Sinirleri de tahrip eden şeker; uyuşma, karıncalanma ve vücutta yaygın ağrıya da neden olur. Diyabet, TİP-1 ve TİP-2 olmak üzere ikiye ayrılır. TİP-1 diyabette kişinin bağışıklık sistemi pankreasta üretilen insülini tahrip eder. Bu hastaların insülin iğnesi kullanması zorunludur. TİP-2 diyabette ise pankreas insülin üretir, ancak vücuda bir faydası olmaz. Bu nedenle TİP-2 diyabet, sağlıklı beslenme tarzı ve yaşam tarzındaki değişiklikler ile önlenebilir ve tedavi edilebilir. Yani kronik bir hastalık olan diyabetten ilaçlar yerine sadece sağlıklı beslenerek kurtulabilirsiniz...
- Yaşam
- 26.01.2019
- Gazete
Diyabetin şifası sirke ve turunçgilde
Çağın vebası diyabet, yaşamsal organları tehdit ediyor. Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, bu hastalığın doğru beslenerek önlenebileceğini söylüyor. Bol bol sirke ve turunçgil tüketilmesini öneriyor...
Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, hastalıklardan 'ölmemenin' sırrını araştırdı. Yalnızca bitkisel beslenerek diyabetten kansere kadar tüm hastalıkların iyileşebileceğini açıkladı. Araştırmaları ile tıpta çığır açan, kitapları tüm dünyada milyonlar satan Dr. Greger, dünyada yediden yetmişe herkesi tehdit eden diyabetin tedavisini anlattı... Diyabet, tıp dünyasında '21. yüzyılın vebası' olarak adlandırılır. Kanınızdaki şeker seviyelerinin yükselmesiyle ortaya çıkan bu hastalık, hayatı ciddi oranda tehdit eder. Kanda fazla miktarda biriken şeker, vücuda yayılır. Zamanla bu fazladan şeker, vücuttaki kan damarlarını tahrip eder. Diyabetten körlüğe, böbrek yetmezliğinden kalp hastalıklarına ve inmeye yol açar. Sinirleri de tahrip eden şeker; uyuşma, karıncalanma ve vücutta yaygın ağrıya da neden olur. Diyabet, TİP-1 ve TİP-2 olmak üzere ikiye ayrılır. TİP-1 diyabette kişinin bağışıklık sistemi pankreasta üretilen insülini tahrip eder. Bu hastaların insülin iğnesi kullanması zorunludur. TİP-2 diyabette ise pankreas insülin üretir, ancak vücuda bir faydası olmaz. Bu nedenle TİP-2 diyabet, sağlıklı beslenme tarzı ve yaşam tarzındaki değişiklikler ile önlenebilir ve tedavi edilebilir. Yani kronik bir hastalık olan diyabetten ilaçlar yerine sadece sağlıklı beslenerek kurtulabilirsiniz...
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