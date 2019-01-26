Beslenme Uzmanıhastalıklardansırrını araştırdı. Yalnızcabitkisel beslenerek diyabetten kansere kadartüm hastalıkların iyileşebileceğini açıkladı.Araştırmaları ile tıpta çığır açan, kitaplarıtüm dünyada milyonlar satan Dr. Greger,dünyada yediden yetmişe herkesi tehditedentedavisini anlattı...Diyabet, tıp dünyasındaolarak adlandırılır. Kanınızdaki şekerseviyelerinin yükselmesiyle ortaya çıkan buhastalık, hayatı ciddi oranda tehdit eder. Kandafazla miktarda biriken şeker, vücuda yayılır.Zamanla bu fazladan şeker, vücuttakitahrip eder. Diyabetten körlüğe,böbrek yetmezliğinden kalp hastalıklarınave inmeye yol açar. Sinirleri de tahrip edenşeker; uyuşma, karıncalanma ve vücutta yaygınağrıya da neden olur. Diyabet, TİP-1 ve TİP-2olmak üzere ikiye ayrılır. TİP-1 diyabettekişinin bağışıklık sistemi pankreasta üretileninsülini tahrip eder. Bu hastaların insüliniğnesi kullanması zorunludur. TİP-2 diyabetteise pankreas insülin üretir, ancak vücudabir faydası olmaz. Bu nedenle TİP-2 diyabet,sağlıklı beslenme tarzı ve yaşam tarzındakideğişiklikler ile önlenebilir ve tedavi edilebilir.Yani kronik bir hastalık olan diyabettenilaçlar yerine sadecekurtulabilirsiniz...