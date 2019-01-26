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  • 26.01.2019 14:59
  • Son Güncelleme: 26.01.2019 15:27

'de kayak merkezinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Kayak Merkezi'nde fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 200 tatilci, ekiplerin 14 saatlik uğraşı sonucu kurtarıldı. Yaklaşık 1,5 metreyi bulan karda bazı araçların kara gömülü olarak şarampolde kaldığı görüldü.

Dün Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi sınırları içindeki Bozdağ üzerinde bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde etkisini arttıran fırtına ve tipi dolayısıyla kapanan kara yolunda, sosyal tesislerde mahsur kalanları kurtarma çalışması tamamlandı.

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