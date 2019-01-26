Dün Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi sınırları içindeki Bozdağ üzerinde bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde etkisini arttıran fırtına ve tipi dolayısıyla kapanan kara yolunda, sosyal tesislerde mahsur kalanları kurtarma çalışması tamamlandı.
Dün Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi sınırları içindeki Bozdağ üzerinde bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde etkisini arttıran fırtına ve tipi dolayısıyla kapanan kara yolunda, sosyal tesislerde mahsur kalanları kurtarma çalışması tamamlandı.
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