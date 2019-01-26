BİM marketlerin her hafta müşterilerine sunduğu indirimli ürünlerin arasına bir yenisi daha eklendi. 1 Şubat'ta satışa çıkacak katalogda, 500 GB'lık PlayStation 4 cihazı 2018'in en popüler oyunlarından Red Dead Redemtion 2 ile birlikte satışa çıkacak. Öte yandan, oyuncu kulaklığı Carus'da Cuma günü satışa sunulacak.

500 GB'lık sürümü ile PlayStation 4, Red Dead Redemption 2 hediyesi ile birlikte 1 adet oyun kolu, 2 yıl garanti, bluetooth ve Wi-Fi gibi özellikleriyle 1.999 TL'den satılacak.

Trust'ın Carus oyuncu kulaklığını da 125 TL'ye bu katalogda satacak.

BİM 1 ŞUBAT KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER OLACAK?

Özellikle tekstil ve züccaciye ürünlerinin ön plana çıktığı 1 Şubat BİM aktüel kataloğunda, CE sertifikalı suntalamdan imal edilmiş Kitaplık Raflı TV Ünitesi 175 TL. Halı Örtüsü 37,90 TL. Mikrofiber Çift Kişilik Yorgan 55 TL. Fakir Galaxis Buharlı Ütü 109 TL. Bayan Pijama Takımı 36,50 TL. Çocuk Penye Yelek 10,90 TL. Ayakkabı Rampası 2,50 TL. Bayan Patik Terlik 8,95 TL. Pilsan 134 Parça Mini Blok Oyuncak 18,90 TL. Sök Tak Tır ve Kepçe Oyun Seti 65 TL. Kırılmaz Araba 3,95 TL. Oyuncak Puset 12,90 TL. Oyuncak Ütü Masası 19,90 TL. Oyuncak Kutusu 17,50 TL.

2'si 1 Arada Kiwi Mutfak Robotu ve Sporcu Blender 179 TL. Aşırı ısınma ve susuz çalışmaya karşı emniyet sistemine sahip, 4 fincan kapasiteli Fakir Kahve Cezvesi 75 TL. Çizilme ve aşınmaya karşı direnci arttırılmış yanmaz yapışmaz granit efektli kaplamaya sahip Wok Tava 29,90 TL. Chef's Granit Efektli Derin Tencere 39,90 TL. Ekmeklik 19,90 TL. Mutfak Havlusu 8,95 TL. Anne Çocuk Mutfak Önlüğü 12,90 TL. Yağ Sıçratmaz 8,50 TL. Kaydırmaz Tepsi 7,50 TL. Dekoratif Cam Kase 14,50 TL.