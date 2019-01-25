Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Science dergisine göre, tarihçiler Dünya'da yaşanabilecek en kötü yıl olarak bir tarih seçmiştir ve o dönem Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın bir bölümü sisle kaplanmış, 18 ay boyunca karanlık yaşanmıştır. Bu tarihi kimler biliyor?" denildi. İşte 25 Ocak Eleq ipucu sorusu...

ELEQ İPUCU SORUSU (25 OCAK 2019)

Soru: Dünya'da yaşanabilecek en kötü yıl hangisi?

Cevap: 536 YILI

Yaşadığınız dönemin kötü ve zor olduğuna inanıyorsanız bir kez daha düşünün! Harvard Üniversitesi'nden Orta Çağ tarihçisi ve arkeolog Michael McCormick'e göre; dünya tarihinde yaşanılması en zor hatta en kötü yıl M.S. 536 olabileceğini iddia etti. Asla yaşamak istemeyeceğiniz o dönem. Son yıllarda dünyada hava olayları büyük oranda değişiklik gösteriyor. Özellikle ABD ve Avrupa bir yandan doğal afetlerle boğuşurken bir yandan da yangınlarla mücadele ettiği bir yıl geçirdi. Ancak geçmişte bundan çok daha kötü olaylar yaşanmış....