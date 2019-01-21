Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün, 20.30'da başlayacak hadi'nin ipucu geliyor: "Evreşe Yolları" türküsünde dar yollarından bahsedilen Evreşe kasabası nerededir? Bu şehrimiz aynı zamanda leziz Ezine peyniriyle meşhur bir Marmara ili. Yanıtlar hazır mı?" denildi. İşte 21 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (21 OCAK 2019)

Soru: Evreşe kasabası nerede?

Cevap: ÇANAKKALE - GELİBOLU