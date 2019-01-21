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  • Son Güncelleme: 21.01.2019 17:23

ipucu sorusu: kasabası nerede? Ezine peyniri nerede meşhurdur? 21 Ocak

ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, Yolları türküsünde yer alan ipucu olarak soruldu. Peki, ? Ezine peyniri nerede meşhurdur? İşte 21 Ocak sorusu ve yanıtı...

Evreşe kasabası nerede?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün, 20.30'da başlayacak hadi'nin ipucu geliyor: "Evreşe Yolları" türküsünde dar yollarından bahsedilen Evreşe kasabası nerededir? Bu şehrimiz aynı zamanda leziz Ezine peyniriyle meşhur bir Marmara ili. Yanıtlar hazır mı?" denildi. İşte 21 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (21 OCAK 2019)

Soru: Evreşe kasabası nerede?

Cevap: ÇANAKKALE - GELİBOLU

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