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  • 21.01.2019 18:32

: 'da dehşete düşüren görüntü! Nehir kenarında...

... 'da Çakıt Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu.

Adana'da dehşete düşüren görüntü!

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Salbaşı Mahallesi'nde Çakıt Nehri üzerindeki köprüden geçen bir vatandaş, nehir yatağında hareketsiz yatan birini görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri nehir içinde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın nasıl öldüğünü saptamak için çevrede inceleme yaptı. Yapılan çalışmanın ardından ceset otopsi için Kurumuna kaldırıldı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için de kayıp başvuruları incelemeye alındı.

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