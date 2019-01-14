Hava durumu ile ilgili yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında kalan yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olmuştu. Lodosun etkisiyle yükselen sıcaklıklar yarın öğle saatlerinden itibaren yerini yine fırtına ve kara bırakacak. Sıcaklıkların 2-4 derece arasında kadar düşmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu tahminleri...