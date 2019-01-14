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  • Son Güncelleme: 14.01.2019 15:27

'den son dakika kar ve fırtına uyarısı! İstanbul'a 14 Ocak 2019

Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi başta olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun geneline kar ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi. İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'da İşte ile ilgili son detaylar...

Hava durumu ile ilgili yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında kalan yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olmuştu. Lodosun etkisiyle yükselen sıcaklıklar yarın öğle saatlerinden itibaren yerini yine fırtına ve kara bırakacak. Sıcaklıkların 2-4 derece arasında kadar düşmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu tahminleri...

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