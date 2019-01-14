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  • 14.01.2019 17:06
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 17:10

ipucu 14 Ocak: Türkiye’de işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir?

ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada bugün 20.30'da yapılacak yarışmada ödül 20 bin TL olacak. İpucu sorusu ise ekonomi üzerine geliyor. Peki, Türkiye’de işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir? İşte 14 Ocak sorusu ve yanıtı...

Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 20 bin TL ödüllü Hadi yarışmasının ipucu sorusu için yapılan açıklamada, "Ekonomi haberlerinden fırlayan ipucumuz senin için geliyor hadici! Sermaye şirketlerinin, ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi denir. Peki, Türkiye'de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir?" denildi. İşte14 Ocak Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (14 OCAK 2019)

Soru: Türkiye'de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir?

Cevap: BORSA İSTANBUL

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