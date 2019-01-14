Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 20 bin TL ödüllü Hadi yarışmasının ipucu sorusu için yapılan açıklamada, "Ekonomi haberlerinden fırlayan ipucumuz senin için geliyor hadici! Sermaye şirketlerinin, ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi denir. Peki, Türkiye'de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir?" denildi. İşte14 Ocak Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (14 OCAK 2019)

Soru: Türkiye'de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir?

Cevap: BORSA İSTANBUL