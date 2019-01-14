Evlat katili babanın savunması 'bu kadarına da pes' dedirtti. Korkunç olay 3 Ocak'ta Hatay'da meydana geldi. 2012 yılında eşi Gülistan Özger ile boşanan Mehmet Ali Yılmaz, velayeti kendisinde olan, baygın haldeki oğlu Mertcan'ı (6), merdivenden düştüğünü iddia ederek hastaneye götürdü. Küçük çocuk kurtarılamadı. Babanın, oğlunun demir boruyla dövdüğü ortaya çıktı. Yılmaz, tutuklandı. Yılmaz'ın verdiği ifadesinin ayrıntıları ise kan dondurdu. Oğlunu ders çalışmadığı için uyardığını, fakat uyarısını dinlemeyince süpürgenin demir borusunu çıkarıp, onunla dövdüğünü belirten cani sözlerine şöyle devam etti: "Mertcan yerde hareketsiz kaldı. Dudaklarında morluk oluştu. Korkup kalp masajı yaptım. Ancak tepki alamadım. Daha sonra kusmaya başladı. Hastaneye götürdük. Korktuğumdan dolayı dövdüğümü söyleyemedim. Çok pişmanım."
Oğlunun ölüm haberini alan anne Gülistan Özger, sinir krizi geçirmişti.
Mertcan, henüz 6 yaşındaydı. Ders çalışmadığı için babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından dövülerek öldürdü.
Oğlunun ölüm haberini alan anne Gülistan Özger, sinir krizi geçirmişti.
Mertcan, henüz 6 yaşındaydı. Ders çalışmadığı için babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından dövülerek öldürdü.
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