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  • 13.01.2019 19:32

Son dakika haberi: Okullara kar tatili!14 Ocak hangi illerde ?

Zorlu kış şartlarından en çok etkilenen öğrencilere tatil müjdesi. Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği haberleri gelmeye başladı.

Beklenen tatil haberi geldi!

Bitlis'in ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildi.

Tatvan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı ilçede 30 santimetreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda, yarın için eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Aynı gün kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de izinli sayılcağı belirtildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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