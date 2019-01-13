Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Bugün 20.30'da yapılacak yarışmada ödül 30 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Formula 1 yarışlarını sever misin hadici? Eğer seviyorsan ve takip ediyorsan bu ipucu tam sana göre! Formula 1'de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kim biliyor musun?" denildi. İşte detaylar...

HADİ İPUCU SORUSU (13 OCAK 2019)

Soru: Formula 1'de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kimdir?

Cevap: SEBASTİAN VETTEL

SEBASTİAN VETTEL KİMDİR?