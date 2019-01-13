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  • Son Güncelleme: 13.01.2019 17:36

ipucu: 'de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kimdir? 13 Ocak 2019

ipucu sorusu yayınlandı. Pazar gününe özel yapılan 20.30 yarışmasında ödül 30 bin TL olacak. Soru ise motor sporlarından geliyor. yarışlarını sıkı takip edenlerin kolayca bileceği ipucu sorusu, Hadi'nin Instagram hesabından paylaşıldı. Peki, Formula 1’de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kimdir? İşte 13 Ocak sorusu ve yanıtı...

Formula 1'de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kimdir?

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Bugün 20.30'da yapılacak yarışmada ödül 30 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Formula 1 yarışlarını sever misin hadici? Eğer seviyorsan ve takip ediyorsan bu ipucu tam sana göre! Formula 1'de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kim biliyor musun?" denildi. İşte detaylar...

HADİ İPUCU SORUSU (13 OCAK 2019)

Soru: Formula 1'de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kimdir?

Cevap: SEBASTİAN VETTEL

SEBASTİAN VETTEL KİMDİR?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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