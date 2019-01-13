Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 13.01.2019 17:52

13 Ocak ipucu: anlamına gelen kelime nedir?

ipucu sorusu yayınlandı. Eleq'de büyük ödül 20 bin TL olacak. İpucu sorusu için yapılan açıklamada, kalib ortasında var olduğuna inanılan siyah benek yer aldı. Öte yandan bu beneğin, anlamına geldiğide blidirildi. Peki, bu beneğin ismi nedir? İşte 13 Ocak sorusu...

Kalpte gizlenen günah anlamına gelen kelime nedir?

Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Canlı ve mobil bilgi yarışması Eleq 20.00'de takipçileriyle buluşacak. Büyük ödül ise 20 bin TL olacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Kalbin ortasında var olduğuna inanılan bir siyah benek vardır duymuşsunuzdur. Dilimize Arapça'dan geçmiş olan bu sözcük, aynı zamanda kalpte gizlenen günah anlamına da gelir. Adını kimler biliyor?" denildi. İşte 13 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (13 OCAK 2019)

Soru: Kalpte gizlenen günah anlamına gelen kelime nedir?

Cevap: SÜVEYDA

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri13 Ocak Eleq ipucu: Kalpte gizlenen günah anlamına gelen kelime nedir?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar