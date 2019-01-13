Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Canlı ve mobil bilgi yarışması Eleq 20.00'de takipçileriyle buluşacak. Büyük ödül ise 20 bin TL olacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Kalbin ortasında var olduğuna inanılan bir siyah benek vardır duymuşsunuzdur. Dilimize Arapça'dan geçmiş olan bu sözcük, aynı zamanda kalpte gizlenen günah anlamına da gelir. Adını kimler biliyor?" denildi. İşte 13 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (13 OCAK 2019)

Soru: Kalpte gizlenen günah anlamına gelen kelime nedir?

Cevap: SÜVEYDA