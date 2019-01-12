Günahların afffedildiği ve duaların kabul edildiği üç aylar 2019 yılında ne zaman başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan aylarına vedilen ad olan 'üç aylar' İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, üç aylar ne zaman? Ramazan'ın habercisi üç aylar hangi gün başlayacak?

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kameri takvimine göre, ilahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar 8 Mart 2019 Cuma günü başlayacak. 7 Mart Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek. 2 Nisan Salı günü ise Miraç Kandili olacak.

6 Nisan 2019 tarihinde Şaban ayı başlayacak ve 19 Nisan 2019 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 6 Mayıs 2019 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs tarihine denk gelmektedir. Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ise 4 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve 6 Haziran'da son bulacak.

ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALIDIR?

Üç aylarda nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir ve hayatımızın geri kalan bölümünde bu hususlara dikkat edecek şekilde yaşamamız gerektiği ön plana çıkmalıdır. Peki üç aylarda neler yapmamız doğru olur? Neler yapılmalıdır?

Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

● Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

● Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

● Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

● 4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

● Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

● Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

● Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

● Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

● Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

● Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

● Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

ÜÇ AYLAR DUALARI

Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vahtim lena bil'iman ve yessir lena bil'Kur'an

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

● 10 Gün Subhanallahil Hayyi'l-Kayyûm

● 10 Gün Subhanallahil Ehadi's-Samed

● 10 Gün Subhanallahil Gafuru'r-Rahîm

ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

● 10 Gün Yâ Lâtif (Celle Şanühu)

● 10 Gün Yâ Rezzak (Celle Şanühu)

● 10 Gün Yâ Aziz (Celle Şanühu)

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

● 10 Gün Yâ Erhamerrâhimin

● 10 Gün Yâ Gaffârezzünûb

● 10 Gün Yâ Atikarrikab