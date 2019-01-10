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  • 10.01.2019 16:15

10 Ocak: oyunu kaç çubukla, nasıl oynanır? sorusu

'nin bugün 20.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu belli oldu. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin yaptığı açıklamada, ipucu sorusu oyunundan geldi. Peki, kaç çubukla oynanır? ? İşte 10 Ocak sorusu ve yanıtı...

Mikado oyunu kaç çubukla oynanır?

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hafta içi 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise 20.30'da oynanan canlı bilgi yarışması Hadi'nin yaptığı açıklamada, "İpucu hem zeka hem de el becerisi gerektiren oynaması zevkli bir oyun olan 'dan geliyor. Klasik kaç çubukla oynanır?" denildi. İşte 10 Ocak sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (10 OCAK 2019)

Soru: ?

Cevap: El becerisi ve zeka oyunu olan Mikado oyunu 41 çubukla oynanır.

MİKADO NASIL OYNANIR?

Mikado, ince ve renkli tahta çubuklarla oynanan bir zeka ve el beceri oyunudur. Şu anki isimini aynı isimli eski Japon Hükümdarından alır. Oyun pek çok ülkede farklı isimlerde oynanmıştır. Bu nedenle kuralları da değişkendir.

Klasik Mikado'da 15 cm uzunluğunda 41 çubuk vardır. Oyuncu sayısında kısıtlama yoktur. Çubuklar bir demet olarak dik tutulup yere bırakılır; böylece masa üzerinde gelişigüzel bir şekilde yayılırlar. Kural, alınmak istenen çubuk dışında başka çubuklara dokunmadan ve hareket ettirmeden olabildiğince çok çubuk toplamaktır. Kişi oyun esnasında yerini değiştiremez, sadece doğrulabilir, ayağa kalkabilir. Genelde tercih edilen kurallar;

* Kaç tur oynanacağı belirlenir. İlk oyuncu başlar, kural hatası yapana dek oynar (tüm çubukları da toplayabilir). Puanı hesaplanır. Sıradaki oyuncu bütün çubukları bir araya getirip (önceki oyuncunun aldıklarını da) tekrar dağıtır ve o da kural hatası yapana dek oynar. Belirlenen tur sayısı bitince oyun biter.

* İlk oyuncu başlar, kural hatası yapana dek oynar. Sıradaki oyuncu kalan çubukları bozmadan veya tekrar dağıtarak oynamaya devam eder. Tüm çubuklar toplanınca oyun biter. Oyun sonunda puan hesaplanır.

Yardımcı olarak kullanılabilen çubuklar;

Sadece Mikado (Geleneksel)
Mikado veya Mandarin (Basitleştirilmiş)
Mikado, Mandarin veya Bonzen (Genellikle tercih edilen)

İsim Ağaç Tipi Tip Puan Çubuk sayısı
Mikado Ceviz Mavi, spiral 20 1
Mandarin / Yüksek Memur Kiraz Sarı/Siyah, ortada geniş, kenarlarda birer çizgili 10 5
Bonzen (jp. bouzu) Meşe Turuncu, beş çizgili 5 5
Samuray Kayın Yeşil, üç çizgili 3 15
Kuli / İşçi Dişbudak Kırmızı, iki çizgili 2 15
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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