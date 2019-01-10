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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 15:28

ipucu sorusu: Hangi besteci, Sultan Abdülmecid'e piyano çalmıştır? 10 Ocak 2019

ipucu sorusu yayınlandı. Eleq'in instagram hesabından yapılan paylaşımda, biraz tarih biraz müzik ile ilgili bir soru soruldu. Peki, En büyük arzularından biri İstanbul’u ziyaret etmek olan hangi ünlü besteci, Sultan Abdülmecid’in özel daveti üzerine gelip huzurunda piyano çalmıştır? İşte 10 Ocak sorusu ve yanıtı...

Hangi besteci, Sultan Abdülmecid'e piyano çalmıştır?

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Her gün 20.00'de başlayan Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq için geri sayım başladı. sorusunu merak edenler için açıklama geldi. Eleq tarafından yapılan paylaşımda, "Selamlar, bugün ipucu sorumuz biraz tarih biraz müzik bilgisi istiyor sevgili eleqseverler. En büyük arzularından biri İstanbul'u ziyaret etmek olan hangi ünlü besteci, Sultan Abdülmecid'in özel daveti üzerine gelip huzurunda piyano çalmıştır?" denildi. İşte 10 Ocak ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (10 OCAK 2019)

Soru: Hangi besteci, Sultan Abdülmecid'e piyano çalmıştır?

Cevap: FRANZ LİSZT

19'uncu yüzyılın en büyük piyanist ve bestecilerinden biri olan Macar asıllı , senfonik şiir tarzının yaratıcısıydı. Liszt, Macarlara kucak açarak; onların iadesini talep eden ülkelere sert bir tavırla karşı çıkan Sultan Abdülmecid'in büyük bir hayranıydı. Ünlü besteci, yıllar boyu İstanbul'a gelmenin hayalini kurmuş, nihayet 1847 yılında şehre ayak basabilmişti.

SARAY'DA LİSZT HEYECANI

12 yaşından beri Avrupa'nın başkentlerinde konserler veren, tüm dünyada adından söz ettiren ve dünya çapında büyük bir şöhrete sahip olan Franz Liszt, tarihteki en yetenekli piyanistlerden biri sayılıyor ve onun bu ziyareti İstanbullular arasında heyecan yaratıyordu.

Ünlü sanatçının bu ziyaretinden en çok heyecan duyan, ünlü piyanisti tanıyabilmek ve kendisini dinleyebilmek için sabırsızlanan isim, Batı müziğine ve operaya karşı tutku derecesinde ilgi duyan Sultan Abdülmecid'di.

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