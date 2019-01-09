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  • 10.01.2019 05:05

'da evi yanan kadın gözyaşlarına boğuldu

'da bir evde mumdan çıktığı belirlenen da dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer katlara sıçramadan söndürdü.



Adana'da bir evde mumdan çıktığı belirlenen yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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