Adana'da bir evde mumdan çıktığı belirlenen yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri diğer katlara sıçramadan söndürdü.
Adana'da bir evde mumdan çıktığı belirlenen yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.