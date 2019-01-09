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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 06:21

İDO ve 'da bazı seferler iptal edildi

ve Marmara Bölgesi genelinde dün gece başlayan fırtına sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Fırtına ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı Şehir Hatları, İDO ve seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen o seferler...

Yola çıkacaklar dikkat! O seferler iptal

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
09.50 Kadıköy-Yenikapı-
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

BUDO'da iptal seferler ise şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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