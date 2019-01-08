Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada yakaladı. Tüm hastalıkların tedavisi, sofralardan eksik olmayan bitkilerde saklıydı. Çek yazar ve şifacı Maria Treben, hastalıkların bitkisel reçetelerden gelen tedavi yöntemlerini anlattı. Bitkilerden elde edilen çay, banyo ve kremler ile dermansız hastalıkları bile iyileştirmeyi başardı. Reçetelerinde bahsettiği otların mutlaka doktor kontrolünde tüketilmesi gerektiğini vurguladı. TAKVİM, o reçeteleri okuyucuları için açıkladı...





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