Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu huzura werdi. Bingöl'deki huzur ortamı da kendisini Hesarek Kayak Merkezi'nde gösterdi. Geçen yıl 100 bin olan ziyaretçi sayısı, bu yıl 200 bini geçti. Kayak merkezine gelenler, kış turizminin keyfini çıkarıp eğlendi. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 2016 yılında 20 milyon lira maliyetle açılan Hesarek, bölgenin önemli kayak merkezleri arasında yer alıyor. Kar kalınlığının 1.5- 2 metre olduğu tesiste, 1600'er metrelik 4 pist bulunuyor.
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