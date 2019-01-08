Katil Hüsnü Can Çökmez'in suratında boğuşma izleri

Ukrayna'da tıp öğrencileri Zeynep Hüsünbeyi ile Buket Yıldız'ı katleden Hüsnü Can Çökmez, babasının mezarı başında yakalandığında, "Ben öldürmedim" dedi. Ancak daha sonra adliyeye götürülürken, "Hı hı öldürdüm" diye suçunu itiraf etti. Hakim karşısında ise ifade vermedi. Zanlının sağlık kontrolü için yapılan muayenesinde, yüzünde tırnak izleri olduğu tespit edildi.
Bunun kızlarla boğuşma sırasında olabileceği belirtildi. Bu arada Ukrayna'da maktül kızların yapılan otopsisinde, tırnaklarında katil zanlısına ait olabileceği düşünülen deri parçaları tespit edildi. Zanlı tutuklanarak hapse gönderilirken cinayet delillerinin tırnak izi ve bu deri kalıntıları olacağı kaydedildi. Bu arada anne baba Canan-Hikmet Levent Yıldız ve baba Yurdal Hüsünbeyi, cenazeleri almak için Ukrayna'ya gitti. Hikmet Levent Yıldız, "Kızımın hayalleri vardı. Okuyup, Türkiye'de çalışmak istiyordu" diye ağladı.
Zeynep Hüsünbeyi, kapıda katledildi.
Buket Yıldız, evin içinde bıçaklandı.
Gözü yaşlı aile, cenazeleri yarın Türkiye'ye getirecek.
Bunun kızlarla boğuşma sırasında olabileceği belirtildi. Bu arada Ukrayna'da maktül kızların yapılan otopsisinde, tırnaklarında katil zanlısına ait olabileceği düşünülen deri parçaları tespit edildi. Zanlı tutuklanarak hapse gönderilirken cinayet delillerinin tırnak izi ve bu deri kalıntıları olacağı kaydedildi. Bu arada anne baba Canan-Hikmet Levent Yıldız ve baba Yurdal Hüsünbeyi, cenazeleri almak için Ukrayna'ya gitti. Hikmet Levent Yıldız, "Kızımın hayalleri vardı. Okuyup, Türkiye'de çalışmak istiyordu" diye ağladı.
Zeynep Hüsünbeyi, kapıda katledildi.
Buket Yıldız, evin içinde bıçaklandı.
Gözü yaşlı aile, cenazeleri yarın Türkiye'ye getirecek.
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