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Kangalın drone tepkisi

Kangalın drone tepkisi
Sivas'taki Meraküm tepesinde kurulu olan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nde yetiştirilen safkan Kangallar, yurt içi ve yurt dışından meraklıların ilgi odağı oluyor. Merkezde yetişen 2.5 yaşındaki 'Zorba' isimli Kangal köpeği, koruma içgüdüsünü farklı bir boyuta taşıdı. Zorba, kendisini görüntülemeye çalışan drone'u uzaklaştırmak için hamle yaptı. Köpeğin bu anları objektiflere de yansıdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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