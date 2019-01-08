Kaçak anne bulundu

Bursa'da oğlu Hamza'yı (3) AVM'de bırakıp kaybolan Gamze Nur E. (31), Osmangazi ilçesinde bir otelde bulundu. Gözaltına alınan Gamze Nur E., geçinemediği için böyle bir şey yaptığını söyledi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Gamze Nur E.'nin garson olarak çalıştığı öğrenildi. Gamze Nur E.'nin, 1 yıl önce de Hamza'yı, Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiği ve sonra geri aldığı bildirildi.
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