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Güçlü kalbın sırrı 3 fincan

Güçlü kalbın sırrı 3 fincan kahve
ABD'de yapılan araştırmaya göre tipi beslenme, nı koruyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat , Akdeniz tarzı beslenenlerin yüzde 28 oranında daha az felç ve kalp krizi geçirdiği söylüyor. tutkunlarını da unutmayan Doç. Dr. Turfan, günde 3 fincan kahve içmenin kalp hastalıklarından koruduğunu belirtiyor.
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