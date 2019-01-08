Güçlü kalbın sırrı 3 fincan kahve

ABD'de yapılan araştırmaya göre Akdeniz tipi beslenme, kalp sağlığını koruyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, Akdeniz tarzı beslenenlerin yüzde 28 oranında daha az felç ve kalp krizi geçirdiği söylüyor. Kahve tutkunlarını da unutmayan Doç. Dr. Turfan, günde 3 fincan kahve içmenin kalp hastalıklarından koruduğunu belirtiyor.
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