Kızlara işkence anları dehşete düşürdü. Olay 8 Mayıs'ta Erzurum'da yaşandı. Sevcan B. (20) B.Y. (17) ve C.Ç.'yi (24) arayarak buluştu. F.K.'ye ait araçla caddeye inen iki kız arkadaşın bindiği araca Ahmet D. (18), Eren S. (24), Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. bindi.
İddiaya göre Ahmet D. bıçak tehdidi ile F.K.'den aracını dağlık bölgeye sürmesini istedi. Üç kız arkadaş ve Ahmet D., dedikodularını yaptıklarını ileri sürdükleri B.Y. ve C.Ç.'yi dakikalarca tekme tokat dövdü. Şikayet üzerine tutuklanan şüpheliler hakkında 6 yıldan 55 yıla kadar hapsi istendi.
İddiaya göre Ahmet D. bıçak tehdidi ile F.K.'den aracını dağlık bölgeye sürmesini istedi. Üç kız arkadaş ve Ahmet D., dedikodularını yaptıklarını ileri sürdükleri B.Y. ve C.Ç.'yi dakikalarca tekme tokat dövdü. Şikayet üzerine tutuklanan şüpheliler hakkında 6 yıldan 55 yıla kadar hapsi istendi.
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